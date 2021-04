Sorrento. Manca oramai pochissimo per la riapertura del tratto di Corso Italia in località “Sottomonte”, al confine i Comuni di Sorrento e di Sant’Agnello. L’arteria è attualmente interessata da lavori di sistemazione e di messa in sicurezza del tratto compreso tra vico I Rota e vico II Rota ma, come comunicato dal sindaco di Sorrento Massimo Coppola, il primo maggio la strada sarà riaperto al transito veicolare.