Sorrento, con uno striscione sulla facciata del Conservatorio S.M. delle Grazie, prospiciente la Chiesa di Sant’Antonino, chiede “Libertà per Patrick Zaki”, lo studente egiziano presso l’università di Bologna che si trova ristretto in un carcere dell’Egitto ormai dall’8 febbraio 2020 in uno stato di detenzione preventiva fino a data da destinarsi. Per lui, attivista e ricercatore, l’accusa è quella di propaganda sovversiva.