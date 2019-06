Sorrento bagno nella vasca di Piazza Lauro. Il video diventa virale . Dunque tanti mesi di sacrifici per i commercianti della piazza dovuti a lavori che non hanno avuto alcun apprezzamento pubblico da nessuno, ma solo critiche, salvo una proposta quella di Parisi, ex presidente dell’ASCOM, che in esclusiva per Positanonews già disse “Facciamone uno stabilimento balneare, questa vasca sarà usata come piscina dai turisti, almeno ci guadagniamo qualcosa”.