Oggi 21 settembre,nel golfo di Sorrento la nave MARELLA DREAM, della Thomson, agenzia turistica internazionale inglese, nel fumaiolo azzurro il sorriso sberleffo icona della compagnia.

Ma domani 22 settembre, arriva la QUEEN ELIZABETH, ammiraglia della flotta crocieristica inglese, arriva direttamente da Southampton, con il suo carico di 2500 inglesi benestanti che si godono il mediterraneo nei porti più importanti tra cui SORRENTO. Scafo nero sovrastrutture bianche, sono i colori della compagnia Cunard. A maggio abbiamo avuto la QUEEN MARY che ha aperto la stagione crocieristica e adesso la Elizabeth, possiamo dire la chiude, anche se arriveranno navi fino a metà novembre.

Noi la guarderemo con attenzione e soddisfazione marinara, e invitiamo tutti gli appassionati del mare a fare altrettanto, gli studenti del Nautico Bixio ad avvicinarsi con le loro barche a remi e a vela per una lezione di storia di architettura navale sul campo oltre che per un selfi di rito con la nave alle spalle. Essa è stata costruita dai Cantieri Navali di Monfalcone Fincantieri nel 2010 e anche perchè Cunard si avvale di figure professionali marinare sorrentine, tra cui il Capitano Antonio Iaccarino, che segue questa nave ormai dalla nascita nei cantieri di Monfalcone.

La Queen Elizabeth è una delle navi panamax ( 297 metri di lunghezza, massima misura per attraversare le chiuse di Panama) più grandi al mondo. Costruita nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone, è stata ordinata dalla società di crociere inglese Cunard, che possiede altre due navi: la Queen Mary 2 e la Queen Victoria, anch’essa costruita da Fincantieri nel 2007, ma nello stabilimento di Marghera.

La Queen Elizabeth ha visto per la prima volta il mare il 5 gennaio 2010, ed è stata completata a consegnata all’armatore il 30 settembre 2010. Partì per il suo viaggio inaugurale il 12 ottobre 2010 per le isole Canarie.

La Queen Elizabeth è la terza nave a portare questo nome, che le è stato dato in onore della prima regina a portare il nome di Queen Elizabeth. La madrina del varo è stata Florence Dennie Farmer, moglie di Willie Farmer dipendente di Cunard dal lontano 1963, l’unico nella compagnia ad aver lavorato su tutte le navi della flotta dal 1963. Navi gemelle Queen Victoria Costa Deliziosa Costa Luminosa