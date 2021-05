Il presidente del Premio Giornalismo Civile di Positano, in Sole Mare e Cultura, Arturo Martorelli, è stato a Sorrento per una conferenza su Gerardo Marotta e il 1799. Ciclo che sta riscuotendo un enorme successo di pubblico, pur non essendo in presenza, ma solamente diffuso sui social. Il prof Martorelli ha tracciato a grandi linee il pensiero dell’avv Gerardo Marotta, storico e fondatore dell’Istituto Superiore di Filosofia a Napoli, dai tempi della frequentazione con Benedetto Croce.

Personaggi noti anche in costiera amalfitana, soprattutto a Positano per il Premio Giornalismo Civile.