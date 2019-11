Si respira aria di Natale a Sorrento, dove ieri, venerdì 22 novembre sono state inaugurate le luminarie natalizie del 2019. A far partire il conto alla rovescia per l’accensione il sindaco Giuseppe Cuomo mentre centinaia di sorrentini, e non solo, erano pronti a scattare le prime foto ed a registrare i primi video della piazza, cuore della città del Tasso, vestita a festa in occasione del Natale.