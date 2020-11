Uno scatto rubato che ci mostra in anteprima esclusiva come sarà la luminaria di Natale 2020-2021 a Sorrento. La ditta che sta montando , ha completato la costruzione , e ha proceduto alla prova delle luci, infatti le transenne ancora circondano l’albero.

La prendiamo come un segnale positivo, il Sindaco Coppola aveva preannunciato che , anche se con spese dimezzate, avremo comunque le luminarie, limitatamente al corso principale.

In questa giornata, generalmente, negli anni passati, gli inviati di Positanonews erano convocati a Salerno per l’accensione di Luci D’Artista, grande festa con madrina d’eccezione , una personalità del mondo dello spettacolo, quest’anno non se ne parla proprio.

foto e video gigione maresca