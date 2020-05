Sorrento. “Come sono guarito dal Covid”. Ieri sera è andato in onda il PositanonewsTG (tutte le sere sulla Pagina Facebook di Positanonews) con Albino Gargiulo, un noto e stimato fisioterapista, allenatore di tennis, nonchè fratello di Mario, già assessore e candidato sindaco. Albino aveva reso pubblica la sua condizione a tutta la Penisola sorrentina ed ora è qui a raccontarci come ha superato questa malattia, anche a livello mentale, per spronare tutti coloro che sono ancora in lotta contro il virus. L’intervista parte dopo circa un minuto.