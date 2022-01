articolo aggiornato dagli inviati di Positanonews con video , foto e interviste .

Ritorna l’“Open Day” sabato 15 (dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 18) e domenica 16 gennaio, (dalle 9.30 alle 13.00) al Liceo Artistico Musicale “Francesco Grandi” di Sorrento.

In linea con la massima prudenza e le norme di sicurezza anti Covid, per accedere ai locali dell’Istituto in via Rota, nei giorni dell’Open Day è necessaria la prenotazione da effettuarsi sul link https://forms.gle/Z6HiVWcX4YooPBRR6

In vetrina nei corridoi, aule e laboratori, dello storico istituto, i segreti dell’Arte, intesa in tutti i suoi significati, tramandata da padre in figlio, ed alla platea scolastica, attraverso ottimi docenti, al passo con i tempi, formati in anni di intenso e professionale insegnamento.

Design, Arte Figurativa, Architettura ed Ambiente, Audiovisivo e Multimediale, Liceo Musicale e Coreutico, Corsi serali per tutti gli indirizzi. Ed ancora , Ipssas: Servizi per la Sanità e Assistenza Sociale, (Sperimentazione Animatore Turistico e Istruttore Sportivo) Ipia : Industria Artigianato e Made in Italy.

Un’offerta formativa a trecentosessanta gradi, finalizzata all’immissione rapida nel mondo del lavoro dei giovani diplomati.

“Siamo felici di riaprire la nostra scuola al territorio e alle famiglie in occasione delle nostre Giornate a porte aperte, gli Open days, che si terranno in questo fine settimana il 15 e 16 gennaio – spiega Daniela Denaro, Dirigente Scolastico del Liceo Grandi.

E’ un momento importante, in cui ci si presenta al territorio e alla comunità civile e si stringono alleanze educative con le famiglie dei nostri alunni futuri, che iniziano a conoscere gli ambienti scolastici e l’aria che vi circola, le idee, la creatività e la passione che caratterizzano la nostra comunità educativa.

E’ il momento in cui si inizia a tratteggiare nei particolari il progetto educativo di “quel” ragazzo e si progetta “quel” futuro che si inizia a delineare in controluce, perché quel ragazzo ha imparato a manifestare gusti, capacità e talenti che vanno valorizzati, inclinazioni che possono permettergli di approdare ad una vita lavorativa ricca di soddisfazioni e piena del senso e del significato che risiedono nell’aver trovato la propria dimensione, il proprio spazio nel mondo.

La nostra scuola, nelle sue variegate e composite opportunità formative date dall’indirizzo liceale Artistico e Musicale e dall’Indirizzo Professionale Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale (nella curvatura sperimentale di Animatore turistico ed istruttore sportivo), ha l’innegabile caratteristica di poter offrire ai suoi alunni un percorso di studio che permetta di valorizzare le proprie caratteristiche personali ed i propri talenti e allo stesso tempo di far propri costrutti culturali e competenze disciplinari in maniera gioiosa e naturale ,essendo noto a tutti che la piu’ formidabile motivazione allo studio consista nel piacere di apprendere, nella curiosità della scoperta e dell’analisi delle infinite possibilità del mondo che ci circonda, una modalità di apprendimento in cui i linguaggi artistici ed espressivi sono grandemente privilegiati”.