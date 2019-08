Dalle raffinate terrazze dell’Hotel Vittoria al palcoscenico di Cesarano a Tramonti con il teatro dei ragazzi, passando per festival e sagre con eventi per tutti i gusti consigliati da Positanonews.

Si parte con Meta, nello specifico Alberi dove questa sera si terrà la seconda edizione del “Arte del Borgo”.

Enjoy aperitif at sunset in an engaging yet sophisticated atmosphere with live jazz music. Sip one of our well-crafted cocktails Belle&Pop, Campbells’, Cher or our selection of Champagne with a selection of Sturia Caviar.

Starting 7 pm until 10 pm on our beautiful Vittoria Terrace.

La Babe Band nasce nel Giugno 2015 come progetto musicale in cui Rap, elettronica e musica strumentale si incontrano e si connettono.

Allo stesso modo le diverse personalità della band si troveranno a mescolare i propri backgrounds musicali. Ne nasce uno stile eclettico che passa dal Funk al Jazz, dall’Hip Hop Underground al Reggae, alla Dub.

Lo Stile della band è inconfondibile e le diversità dei propri elementi trovano un coinvolgente equilibrio che si manifesta con tutta la sua forza durante i live. Guidati dal carisma del “Cantante di Rap” , Pepp Oh la band con il suo spaziare tra i generi e non mostrandosi mai scontata, fa breccia nei cuori del più che musicale animo dei napoletani.

Concerto dell’ ensemble vocale Setteottavi di Minori.

In programma brani evergreen italiani, standards stranieri e della tradizione napoletana.

Prevista anche l’ esibizione del soprano Annalisa D’Agosto.

Presenta la serata Francesca Faratro.

Stasera 9 agosto ore 21.30 Molo di attracco di Minori.

Venerdì 9 agosto, alle ore 19:30, sulla terrazza del Museo Civico della Torre di Cetara, nell’ambito della mostra Picasso e l’Africa: alle origini della Forma. Omaggio a Ugo Marano, voluta dalla Regione Campania, promossa da Scabec ed organizzata dal Comune di Cetara, si terrà il primo incontro dedicato a Ugo Marano (1943-2011).

La mostra, progettata e curata da Marco Alfano, attingendo in particolare alla grafica ed alla ceramica, propone più di 40 opere di Pablo Picasso provenienti da prestigiose collezioni private ed oltre 60 opere di importanti artisti “viaggiatori” europei e africani.

La serie di incontri, in programma fino al 13 Settembre, vede come protagonisti gli artisti in mostra e rappresenta un momento di incontro e dibattito intorno alle tematiche ed alle opere esposte.

L’evento del 9 agosto, dedicato ad Ugo Marano, vedrà la partecipazione dell’artista Stefania Mazzola Marano, di Pasquale Persico, già professore dell’Università degli Studi di Salerno, di Maurizio Pesci, direttore del MUM Museo Ugo Marano di Ferrara e di Marco Alfano, storico dell’arte e curatore della mostra.

La serata partirà dall’ascolto dall’intervento-performance che Ugo Marano eseguì in occasione dell’inaugurazione della Torre di Cetara nel marzo del 2011, appena riqualificata e acquisita al patrimonio del Comune. La proposta di Marano di destinare il suo Museo Vivo alla Torre di Cetara sarà il pretesto per discutere sul futuro del Museo e delle sue possibilità di proposta culturale e sociale nei confronti del territorio della Costa d’Amalfi che, secondo la progettualità di Marano, avrebbe dovuto diventare Museo Vivo, officina di proposte interdisciplinari, in dialogo e confronto con le Comunità locali.

Un primo passo, in tal senso, è stato compiuto dalla Regione Campania che con la mostra “Picasso e l’Africa: alle origini della Forma. Omaggio a Ugo Marano” ha avviato un precorso di valorizzazione della Torre.

Tra gli interventi previsti quelli di Ferdinando Della Monica, Sindaco di Cetara e Angela Speranza Assessore alla Cultura del Comune di Cetara.

Le conclusioni sono affidate al curatore della mostra, lo storico dell’arte Marco Alfano.

Saranno inoltre presenti Mino Sorvillo, collezionista ed il regista Licio Esposito.

Conclude la serata, a partire dalle ore 21:00, un Curator’s Tour alla mostra “Picasso e l’Africa: alle origini della forma. Omaggio a Ugo Marano” con il curatore Marco Alfano e l’artista Stefania Mazzola Marano.

Voluto dalla Regione Campania e promosso da Scabec, un ciclo di percorsi guidati serali a Ercolano – Parco Archeologico. Lungo il percorso, potrai assistere alla proiezione di immagini degli affreschi Museo Archeologico di Napoli attraverso la tecnica del videomapping e assistere alla rappresentazione teatrale degli stessi affreschi dei tableaux vivants, che ricompongono le scene sotto lo sguardo dei visitatori.

– gratuito: per i minori di 18 anni.

– 5€ biglietto ordinario

– 2€ ridotto per i visitatori con età compresa tra i 18 e i 25 anni non compiuti e i possessori di Campania Artecard

Ravello – Piazza Duomo, Venerdì 9 agosto

PROGETTO: “3io NAPOLETANO”

Marco Zurzolo, sassofonista e compositore, presente ormai da anni sulla scena del jazz internazionale, rappresenta oggi la nuova musica di Napoli. Un artista che ha rivoluzionato la concezione di musica napoletana ed ha portato una Napoli nuova e moderna in tutto il mondo. Ha colto in pieno l’essenza del rinascimento della musica partenopea degli anni ’80 che vedeva nascere la contaminazione delle melodie napoletane con il blues ed il jazz ed ha messo in atto ancora una nuova visione della musica partenopea. La sua ricerca si rifà al simbolismo dai colori forti che contraddistingue le manifestazioni religiose e popolari e si immerge nel magma incandescente ed emozionale della tradizione e del folklore partenopeo descrivendone, con il suono le radici culturali e le suggestioni popolari. Zurzolo si occupa da circa trent’anni di progetti musicali basati sulla contaminazione artistico-musicale. Oggi ha raggiunto uno stile personalissimo ed originale che libera nostra tradizione del fantasma della oleografia e dall’oppressione dal riferimento ostinato e conservatore della semplice canzone. La sua arte è vita, libertà, mescolanza, creazione e la tradizione stessa è viva solo se riesce a sorprenderci con la sua creatività ed al tempo stesso a farci risentire un sapore antico. Il percorso musicale di Zurzolo lo ha condotto in questi anni ad una produzione artistica veramente nuova che sta affascinando un pubblico internazionale. La sua originalità ed allo stesso tempo la sua riconoscibilità, lo ha portato ad essere invitato, con grande successo, ai più importanti festival internazionali.

Napoli… insieme alla gente che la abita è per noi stimolo per le nostre composizioni e la nostra creatività. L’energia che trasmette questa nostra città nel bene e nel male è immensa e noi nel nostro piccolo rubiamo giorno dopo giorno ogni emozione, la sua poesia, la sua eleganza e la sua immensa tradizione trasformando il tutto in musica, così da non poter essere mai confusi con nessun altro musicista di un’altra terra.

Il 3io Napoletano nasce con uno scopo ben preciso, quello di rappresentare la propria Città (Napoli) in maniera corretta, rispettandone i suoni, i colori e la sua immensa tradizione. In questo concerto si propone una nuova visione della musica, basata sulla fusione di suoni e linguaggi diversi, dal Jazz alla musica e alla Canzone tradizionale di Napoli e del Mediterraneo. Questo concerto, propone alcuni fra i più significativi brani della tradizione classica napoletana e interventi musicali legati alla musica del folklore partenopeo, da sempre interesse dell’artista. Dopo tante esperienze, collaborazioni e progetti personali, Marco Zurzolo, da Napoletano DOC, ha trovato nel lavoro sul repertorio tradizionale il “suo” respiro naturale, quella boccata di musica che si respira da sempre nelle nostre vite

Frankie & Canthina Band con il loro Vintage Live in piazza Duomo ad #Amalfi venerdì 9 agosto 2019 alle 21.30.🎼 A partecipazione gratuita. Una serata tutta da godere, tra le frequenze basse di Barry White🎤 e quelle alte di Michael Jackson 🎤🎷, tra i fiati degli EW&F e il jazz di Quincy Jones 🎷, la voce calda di Luther Vandross 🎶 e l’eleganza degli Chic 🎶, il funky di KC & The Sunshine Band, i popolari Donna Summer, Gloria Gaynor, Whispers, Delegation

I QUADRI DI KARL W. DIEFENBACH DIVENTANO MUSICA IN UNA PRIMA ESECUZIONE ASSOLUTA DEL GRAN DUO ITALIANO A CAPRI

Si terrà il prossimo 9 agosto a Capri alle ore 19 presso il Centro Caprense Ignazio Cerio l’attesissimo e ormai consueto concerto del Gran Duo Italiano formato dal violinista Mauro Tortorelli e dalla pianista Angela Meluso. Il programma del concerto di quest’anno sarà dedicato ai compositori napoletani dal ‘700 ad oggi, con ben tre prime esecuzioni assolute : l’ “Allegro Appassionato” di Emilia Gubitosi, la “Sonata in la minore” di Francesco Santoliquido e “Per Aspera ad Astra op.52” di Alessandro Cuozzo. Quest’ultima opera è stata scritta appositamente per il concerto caprese e dedicato al Gran Duo Italiano. Consta di tre brani ispirati ai quadri del pittore tedesco simbolista Karl Wilhelm Diefenbach (Hadamar, 21 febbraio 1851- Capri, 15 dicembre 1913) che visse molti anni della sua vita a Capri quale esponente del movimento dell’Art Nouveau. Sulla sua esperienza di vita fuori dal comune, il regista Mario Martone si è ispirato per il film Capri-Revolution (2018). Dal 1974, nella Certosa di San Giacomo a Capri, è stato dedicato un museo delle sue opere.

Il Gran Duo Italiano composto dal violinista Mauro Tortorelli e dalla pianista Angela Meluso, insignito nel 2011 del Premio Mediterraneo dalle più alte cariche dell’Unione Europea per il lavoro di ricerca musicologica, riscoperta e valorizzazione del patrimonio artistico-musicale italiano vanta incisioni discografiche in prima mondiale su musiche di Gaetano Fusella, Camillo Sivori (unico allievo di Paganini), Rosario Scalero (allievo di Sivori ) ottenendo grande successo di pubblico e di critica in trasmissioni radiofoniche (Rai Radio3 Suite, Primo movimento Rai Radio3, Radio Malta, Radio France) e recensioni 5 stelle su riviste specializzate: Musica, Amadeus, Fanfare, Harmonia Mundi, Gramophone, Diapason. L’affermato Duo tiene concerti nelle sale da concerto più prestigiose in Europa, Russia, Giappone, Cina, Corea del Sud, Stati Uniti d’America ed Emirati Arabi. Gli ultimi lavori discografici per violino e pianoforte: Camille Saint-Saens, Darius Milhaud (Sonate per violino e pianoforte, viola e pianoforte/ Chamber Music con il primo clarinetto dell’ Orchestra Sinfonica di Tenerife) e il TRIPLO CD dedicato alle opere edite ed inedite di Mario Castelnuovo Tedesco (violino e pianoforte/viola e pianoforte) sono stati incisi per l’etichetta Brilliant Classics. Il Gran Duo Italiano è ambasciatore della musica italiana nel mondo.

Ingresso libero

Info: Centro Cerio 081 837 6681

90’s Fargetta – Venerdì 9 Agosto 2019, Praiano – Costa d’Amalfi

Special Guest Dj: Fargetta

——————————————————————————–

Uomo: 25 €

Donna: 20 €

——————————————————————————–

Mario Get Far Fargetta è lo storico Dj del Deejay Time il programma cult-dance di Radio DEEJAY. Tra le sue più importanti produzioni ricordiamo: Music, Music is Moving, Your Love, Midnight che hanno raggiunto le vette delle più importanti club charts mondiali mentre con il progetto Tamperer ft. Maya “Feel It” ha raggiunto il numero uno nella classifica di vendita del Regno Unito, numero uno in tutta Europa e numero 4 nella club chart USA, vendendo più due milioni di copie. Con lo pseudonimo Get Far, Mario Fargetta, produce nel 2006 la hit Shining Star interpretata da Sagi Rey. Il brano entra, in poco tempo, nelle charts radiofoniche mondiali e raggiunge le prime posizioni in Francia, Belgio, Olanda, Brasile, Argentina, Paraguay, e Italia ed ottiene un grande airplay su BBC 1 Radio1. Shining Star resta per oltre due mesi nella Hot-Dance Airplay di Bilboard divenendo uno dei pezzi dance più suonati nell’estate 2007 da moltissimi top Dj di tutto il mondo. Sempre nel 2006, Mario Fargetta viene premiato con il Leone d’ Oro alla carriera per la musica e per la carriera radiofonica. Nel 2008 pubblica, sempre con la voce di Sagi Rey, il singolo “All I Need” .

Dal 9 al 18 Agosto 2019 “Festa del Mare” Marina di Vietri sul Mare (Sa) – Musica, Cabaret, Spettacoli – in occasione dei Festeggiamenti dei SS Patroni San Francesco e Sant Antonio, con il patrocinio del Comune di Vietri Sul Mare (SA) e l’organizzazione dell’Associazione Culturale ” La Paranza r’o Munacone” e la Parrocchia di Santa Maria di Portosalvo con il parroco Don Alberto Masullo.

Il laboratorio teatrale del Gruppo Teatrale “Cesarano” è lieto di presentarvi “A COPERCHIA È CADUTA UNA STELLA” (farsa in due atti di Peppino De Filippo) in occasione della terza edizione de “Il teatro sotto le stelle”.

La rappresentazione avrà luogo all’aperto, salvo avverse condizioni meteo (in tal caso sarà svolta nella sala del Circolo ANSPI “Don Luca”, Cesarano).

Inoltre, sarà possibile fruire di panini e bibite che renderanno la serata ancora più piacevole.

I nostri ragazzi ci stanno mettendo tutto il loro impegno e la loro determinazione, adesso sta a voi ripagare il loro lavoro con la vostra presenza! Vi aspettiamo numerosi!