Venerdi 23 luglio alle ore 20.00 in Villa Fiorentino a Sorrento sarà presentato il libro del Com.te Pasquale Buonarotti , ” Calcio e altri sport in Penisola Sorrentina”. In contemporanea “Sogni e ricordi -Campionato di calcio 1970/71” Il Sorrento Calcio promosso in serie B. Interverranno il sindaco Avv Massimo Coppola, Avv Gaetano Milano, Atleti e Dirigenti di Società Sportive della Penisola. Ad Antonino Siniscalchi è affidata la conduzione della serata, che si prevede ricca ed effervescente.