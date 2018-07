proveniente da Trapani e diretta a Civitavecchia, ove domani concluderanno la crociera i suoi 500 passeggeri. Guardiamo questa nave in quanto la Silver Sea di Ovidio Le Fevre ha un ottimo rapporto con Fincantieri.

Silversea Cruises e Fincantieri hanno firmato un contratto, del valore di circa 310 milioni di euro, per la realizzazione di una nuova nave da crociera ultra-lusso che entrerà a far parte della flotta dell’armatore nel 2020. La nuova unità, che dovrebbe chiamarsi “Silver Moon”, sarà gemella di “Silver Muse”, consegnata lo scorso aprile nel cantiere di Genova Sestri Ponente, e come lei avrà una lunghezza di 212 metri, 40.700 tonnellate di stazza lorda e la capacità di ospitare a bordo 596 passeggeri, conservando l’intimità della piccola unità e le spaziose cabine – tutte suite – che sono la cifra distintiva di Silversea. Questa sarà la decima unità di Silversea e una volta operativa alzerà significativamente gli standard nel settore ultra-lusso con numerose migliorie dell’esperienza a bordo, per incontrare le esigenze senza compromessi in termini di comfort, servizi e qualità dei viaggiatori più competenti al mondo. Tra le notazioni volontarie della nave, come per la gemella, spiccherà la “Green Star 3 Design”, assegnata alle unità provviste, sin dal loro progetto, di dotazioni che prevengono l’inquinamento dell’aria e del mare. Inoltre, di particolare rilievo saranno le notazioni “COMF-NOISE A PAX” e “COMF-NOISE B CREW”, assegnate sulla base dei livelli di rumore misurati nei vari locali della nave. I risultati raggiunti su “Silver Muse” hanno confermato l’elevatissimo comfort offerto agli ospiti a bordo. Manfredi Lefebvre d’Ovidio, Chairman di Silversea, ha commentato: “Dopo il grande apprezzamento che Silver Muse ha riscosso presso i nostri ospiti, siamo impazienti di proseguire sulla scia del successo della nostra ammiraglia con una gemella, che ci porterà più vicini al sogno di mio padre di una flotta di 12 navi. Siamo orgogliosi di poter offrire un’incredibile esperienza di lusso, e siamo lieti di essere partner di un costruttore esperto nel settore come Fincantieri, mentre continuiamo a crescere e a far evolvere la nostra flotta”. Giuseppe Bono, Amministratore delegato di Fincantieri, ha dichiarato: “Con Silversea vantiamo un rapporto di fiducia nato ormai molti anni fa, e che oggi si rinnova grazie a questo importante ordine. Siamo molto lieti, infatti, di costruire la nuova ammiraglia di questa flotta, per di più con un progetto di successo come “Silver Muse”, di cui siamo particolarmente orgogliosi”. Bono ha concluso: “Il settore ultra-lusso si conferma tra quelli ancora in grado di produrre ordinativi anche dopo il picco degli scorsi anni, e Fincantieri ha dimostrato ancora di essere il gruppo cantieristico di assoluto riferimento in questa nicchia tanto prestigiosa”. Fincantieri ha costruito dal 1990 ad oggi 78 navi da crociera (di cui 55 dal 2002), mentre altre 31 unità, compresi accordi, sono in costruzione o di prossima realizzazione negli stabilimenti del gruppo.