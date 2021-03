Arriva in Italia il gesto con cui da oggi potremmo essere in grado di riconoscere una violenza domestica in atto , aumentata a causa del lockdown per il coronavirus Covid-19 che ha costretto molte donne chiuse in casa con i loro carnefici. Una vera e propria richiesta di aiuto, che spesso e volentieri le vittime di abusi cercano di mandarci in codice, in quanto “il violento” si trova nei loro pressi. In un contesto del genere, diventa fondamentale essere preparati, conoscendo alcuni concetti base della campagna “Signal For Help“. Nata in Canada un anno fa, pare che che questa ondata stia arrivando anche in Italia, nel tentativo di contrastare il femminicidio.

Conosciamo il gesto per riconoscere la violenza domestica in atto