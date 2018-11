Arriva a Sant’Agnello Sicur App nata a Castellammare di Stabia servizi di sicurezza più all’avanguardia ad oggi disponibili sul mercato. Sicur APP è l’applicazione per smartphone tramite la quale tutti i cittadini possono accedere in modo semplice ed immediato a ben 5 servizi legati alla sicurezza della persona, nelle diverse fasi della propria vita e nell’ambito dei differenti momenti della giornata.

Si tratta di un servizio offerto dalla Secret, società che opera nel campo della sicurezza e della tecnologia investigativa con una precisa politica aziendale nel rispetto di una condotta eticamente corretta. Un team di professionisti del settore disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, pronti a rispondere alle richieste di soccorso attivate dai cittadini con un semplice click sull’app.

Accompagnami. E’ una delle 5 funzioni disponibili attraverso l’applicazione. Un caso pratico di utilizzo è quello che vede i genitori in ansia per il rientro a casa dei propri figli dopo aver trascorso una serata con gli amici. Grazie a Sicur APP, cliccando ed attivando il servizio, nostro figlio sarà monitorato a distanza dalla centrale operativa che lo seguirà – grazie al servizio di geolocalizzazione dello smartphone – dal punto in cui si trova fino a casa.

Se durante il percorso l’operatore nota una sosta prolungata o una deviazione inattesa, chiama direttamente nostro figlio per capire se è tutto ok. Contemporaneamente, speciali avvisi verranno inviati anche ai genitori. Ma c’è di più. Sempre durante il percorso verso casa, se qualche malintenzionato si avvicina a nostro figlio, questo – sempre grazie a Secur APP – può autonomamente lanciare messaggi di soccorso e di allarme che faranno scattare e giungere sul posto le forze dell’ordine prontamente allertate dalla centrale operativa. Insomma, la sicurezza dei nostri cari è certamente affidata in buone mani.

Questa, e tutte le altre funzioni di Sicur APP, saranno presentate domenica 25 novembre alle ore 10:30 presso il teatro Supercinema di Castellammare di Stabia.