Dallโ€™ 8 al 20 Febbraio si terrร a Villa Fiorentino la mostra โ€œ๐—ง๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ ๐—ฒ ๐—”๐—ฟ๐˜๐—ฒโ€, una esposizione che come si evince dal titolo vuole mettere in risalto le opere di artisti locali che si distinguono per la loro arte.

Questโ€™anno siamo lieti di ospitare gli artisti Sergio Buonocore, Carmen Coppola e la mostra per la selezione Biennale dโ€™arte Internazionale di Roma 2022 a cura di Letizia Caiazzo dellโ€™ASS. Ars Harmonia Mundi.