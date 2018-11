In un’antica necropoli nella penisola sorrentina, viene scoperto un rotolo composto da Gesù il quale aveva affidato tale manoscritto al discepolo presso cui era stato ospite a Emmaus. Il segreto del manoscritto di Gesù di Nazareth è la storia degli ultimi giorni di vita del Nazareno, raccontata da lui stesso.

Questa volta Franco Gargiulo si è cimentato in un romanzo storico con Gesù Cristo e su Gesù Cristo, ambientandolo in una necropoli sorrentina.La fatica non è stata certamente da meno, rispetto ai lavori di ricerca e archivio,continuamente documentato sui Vangeli e su libri storici. Siamo ormai alla trentottesima pubblicazione, ma è la prima volta con questo editore Carello di Catanzaro. Fondata nel 1972 da Antonio Carello, la Casa Editrice ha iniziato la sua attività pubblicando volumi di interesse prettamente calabrese. Poi ha progressivamente allargato i settori di produzione, indirizzando le sue scelte verso la letteratura, la poesia, il teatro, sia dialettale che nazionale, senza trascurare la saggistica, i testi di religione, di diritto e i libri per l’infanzia.Per la qualità e la raffinatezza delle sue edizioni, è riuscita a conquistare uno spazio importante in Italia e all’estero, in particolare si segnala una storica presenza in alcune università statunitensi.

La bella prefazione, di Rosanta Riccelli, coglie i punti sensibili dell’autore e del romanzo