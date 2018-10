Gli inviati di Positanonewstv hanno partecipato all’evento riportando video, interviste

Inner Wheel, presieduto da Anna Ruocco Coppola e Fidapa Penisola Sorrentina, presieduta da Giovanna Maria Maglio e con il patrocinio del Comune di Sorrento, organizzano un convegno dedicato alle problematiche di adattamento. Esperti del settore come il Dott, Carlo Alfaro, la Dott.ssa Valentina Russo, la dirigente scolatico Daniela Denaro, eviscereranno problematiche e soluzioni all’inserimento scolastico.

Carlo Dott. Alfaro: La scuola rappresenta per i bambini un luogo privilegiato di formazione personale, in quanto fonte di stimoli e arricchimento, dove sperimentare esperienze e abilità, legami extra-familiari e apprendimenti di nuove conoscenze, ma può essere anche causa di malessere, disagio, angoscia. Perchè avviene questo, lo scopriremo tutti assieme MERCOLEDI 17 OTTOBRE alle 17,00 alla Sala Consiliare del Comune di Sorrento, con insegnanti, genitori, esperti, per confrontarci su esperienze e soluzioni…non mancate, ingresso libero.