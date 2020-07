La scogliera in località Scraio, come anche tutte le scogliere della costa sorrentina, è oggetto di risistemazione, dopo i danni fatti dalla mareggiata di fine novembre 2019. Il rimorchiatore che affianca il pontone con gru e benna, è una scena vista per più giorni, operano in simbiosi e senza apporto di nuovo, riposizionano grandi scogli che la furia del mare a sparso nei dintorni.

l‘ordinanza del Comando Guardia Costiera per lo Scraio

ORDINANZA N° 33/2020

Argomento: Manutenzione della scogliera antistante l’arenile in località Scrajo del

Comune di Vico Equense a seguito mareggiate del 22/23 dicembre

2019.

Località: Comune di Vico Equense (NA).

Data: Inizio lavori dal 29.06.2020 al 28.07.2020

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Castellammare di

Stabia,

VISTA la nota prot. n° 0064993 in data 22.06.2020 della Città Metropolitana di Napoli

relativa all’accordo quadro per lavori di “Manutenzione litorali e scogliere lungo

la costa della Città metropolitana di Napoli” – Sub-cantiere n° 4 “Manutenzione

della scogliera antistante l’arenile in località Scrajo del Comune di Vico

Equense”;

VISTO il fg. Prot. n°10.05.11.12179 datato 24 giugno 2020 della Delegazione di

Spiaggia di Vico Equense con il quale esprime il proprio nulla osta ai fini della

sicurezza della navigazione;

VISTO il nulla osta permanente rilasciato con messaggio n° 58154/N/ES in data

30.12.2014 del Comando Marittimo sud, per la tutela degli interessi militari

marittimi;

VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg

’72) resa esecutiva con Legge n. 1085 del 21 dicembre 1977;

CONSIDERATA: la necessità di salvaguardare, per quanto di specifica competenza di

questa Autorità Marittima, la pubblica e privata incolumità e di garantire un

sicuro svolgimento delle suddette operazioni nonché la sicurezza della

navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

VISTI gli atti d’ufficio;

VISTI gli artt. 17, 30, 81, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59

del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

A decorrere dal giorno 29.06.2020 e fino al giorno 28.07.2020, la ditta individuale Alfonso

D’Oriano eseguirà per conto della Città Metropolitana di Napoli la manutenzione della

scogliera antistante l’arenile in località Scrajo del Comune di Vico Equense a seguito

mareggiate del 22/23 dicembre 2019.

Detti lavori interesseranno lo specchio acqueo di forma quadrangolare delimitato dai

sottoelencati punti con le seguenti coordinate geografiche:

Punto Latitudine Longitudine

A 40°40’26.90’’ N 014°26’7.57’’ E

B 40°40’26.81’’ N 014°26’5.12’’ E

C 40°40’21.79’’ N 014°26’3.93’’ E

D 40°40’21.32’’ N 014°26’6.75’’ E

(datum di riferimento WGS84)

I lavori di cui sopra saranno effettuati con l’impiego del rimorchiatore SILM III iscritto al n°

1680 di Napoli e del Pontone Don Alfonso iscritto al n° 10930 dei Napoli.

O R D I N A

Art. 1

A decorrere dal giorno 29.06.2020 e fino al 28.07.2020, nello specchio acqueo di

cui al “Rende Noto”, sono vietate le seguenti attività:

1. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso

professionale;

2. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;

3. svolgere attività di pesca di qualunque natura;

4. ogni attività connessa all’uso del mare non espressamente autorizzata.

Art. 2

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:

– le unità facenti capo alla Società incaricata dei lavori di che trattasi o in servizio di

assistenza;

– le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché unità militari in genere, in

ragione del loro ufficio;

– le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di

accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di

appartenenza.

Art. 3

In concomitanza dei lavori sopra citati, i comandanti delle unità in transito in

prossimità dello specchio acqueo direttamente interessato dalle suddette operazioni

dovranno prestare la massima attenzione e comunque tenersi ad una distanza di

sicurezza dai mezzi navali e dal personale impegnati nei lavori in oggetto, adottando, se

del caso, tutte le manovre e le precauzioni in mare dettate dall’arte marinaresca, onde

scongiurare potenziali situazioni di pericolo ovvero evitare di creare intralcio al regolare

svolgimento delle operazioni in argomento.

Art. 4

La ditta individuale Alfonso D’Oriano esecutrice dei lavori, dovrà attenersi

scrupolosamente alle specifiche disposizioni impartite dal progetto esecutivo nonché

disporre che il comando dell’unità navale impiegata osservi debitamente le seguenti

ulteriori prescrizioni:

 il lavori dovranno essere eseguiti unicamente nei giorni lavorativi in orario diurno e

nei prefestivi fino alle ore 18.00;

 porre in essere tutte le azioni necessarie per la corretta esecuzione dei lavori

secondo quanto prescritto dalle norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di

tutela ambientale;

 provvedere a segnalare e delimitare opportunamente il citato specchio acqueo al fine

di scongiurare pericoli e danni a parsone e/o cose;

 mostrare i segnali prescritti dalle norme per prevenire gli abbordi in mare;

 fare ascolto continuativo sul canale 16 VHF e sul canale 13 VHF (canale di lavoro

della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia);

 svolgere i predetti lavori solo in condizioni meteo marine favorevoli, al riguardo il

comando di bordo dovrà premunirsi dei quotidiani bollettini dello stato del tempo e del

mare;

 preservare l’ambiente circostante da qualsivoglia forma di inquinamento connesso

all’esecuzione dei lavori;

 effettuare i necessari controlli dell’esecuzione dei lavori al fine di accertare la

persistenza dello stato di sicurezza delle opere e dovrà prendere ogni altra opportuna

misura intesa a salvaguardare la incolumità pubblica e provata nonché delle proprie

maestranze durante l’esecuzione dei lavori;

 comunicare quotidianamente all’Ufficio di Marittimo di Vico Equense al numero

telefonico 0818015445 gli orari di inizio e termine lavori, nonché il movimento delle

unità interessate ai lavori precitati.

Art. 5

Il Responsabile della ditta esecutrice dei lavori ed il Responsabile della sicurezza

nonché i Comandanti delle unità navali impiegate dovranno assicurarsi prima dell’inizio di

ogni giornata lavorativa che gli specchi acquei interessati dai lavori siano liberi da

qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone.

Allo stesso modo dovranno immediatamente interrompere lo svolgimento delle

operazioni in argomento allorquando dovessero riscontrare eventuali presenze non

autorizzate informando tempestivamente le Autorità preposte.

Infine deve munirsi, preventivamente, di ogni altra eventuale autorizzazione e/o nulla osta

di competenza di altre pubbliche amministrazioni, ponendo in essere ogni apprestamento

atto ad assicurare la sicurezza nello svolgimento delle operazioni, in conformità alle

normative vigenti, manlevando, fin d’ora, questa Autorità Marittima da qualsivoglia

responsabilità civile e penale in odine ad eventuali danni a soggetti terzi e/o cose ivi

compresi manufatti/strutture galleggianti e infrastrutture portuali.

Art.6

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a termine di legge.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente

Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’Ufficio,

l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché

l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Castellammare di Stabia, 25.06.2020

IL COMANDANTE

C.F.(CP) Ivan SAVARESE

ordinanza della Comando Guardia Costiera per la scogliera del Hotel Riviera.