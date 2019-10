Dagli inviati di Positanonews, video foto e interviste.

Nei fine settimana del 12 e 13 e 19 e 20 ottobre la 44esima Festa della Castagna di Scala. La manifestazione, articolata con la formula dei week-end, rientra tra i più radicati ed attesi eventi popolari della Costiera, che riconosce nella castagna il prodotto principe del centro più antico della Costa d’Amalfi.

Nel corso della tre giorni si disputerà il “Palio delle Contrade”, una sorta di torneo articolato nelle diverse discipline degli antichi giochi popolari scalesi (trocchiello, strummolo, cerchio, corsa nei sacchi, tiro alla fune, etc.) al quale prendono parte i giovani delle sei contrade di Scala (Campidoglio, Minuta, San Pietro, Santa Caterina, Pontone e Scala-Centro). Ma il momento più atteso è senza dubbio la corsa degli asini che, montati da ‘fantini’ senza sella, gareggeranno sul percorso del centro cittadino, davanti ad un folto pubblico di spettatori incuriositi e al tempo stesso affascinati dall’insolita disputa.

Al termine dei giochi, i caratteristici chioschi allestiti in piazza Municipio proporranno il prodotto castagna trasformato nei più svariati modi (caldarroste, castagne del prete, dolci di castagne, castagnaccio, marmellate di castagna, etc.), offrendo, ai numerosi visitatori, la possibilità di gustare piatti tipici della cucina locale, sapientemente preparati dalle massaie scalesi e dai tanti volontari che già in questi giorni sono al lavoro per la realizzazione di questa grande festa.

Saranno inoltre allestiti mercatini di artigianato ed esposizioni di prodotti tipici locali, con le serate allietate da musiche, spettacoli e danze della tradizione campana. Nei prossimi giorni sarà ufficializzato il programma degli eventi.