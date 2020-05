Sarno 2020: le associazioni ambientaliste contro l’inquinamento del fiume. Il fiume Sarno è da anni al centro di attenzione mediatica proprio a causa dell’elevato tasso di inquinamento delle sue acque ma, durante la quarantena la natura si è ripresa alcuni dei suoi spazi, donando nuova energia ai cittadini che pretendono un ambiente con meno veleni ed il problema si è imposto con forza ancora maggiore negli animi delle persone. Se già da anni, infatti, si pensava che il suo inquinamento era dovuto agli scarichi illegali, a seguito del lockdown per Coronavirus quella che era solo una ipotesi si è concretizzata sotto gli occhi di tutti. Durante i due mesi di quarantena forzata, infatti, le acque del Sarno sono diventate di nuovo limpide, per poi apparire di nuovo melmose e maleodoranti in concomitanza con la riapertura delle attività industriali. Sono tante le associazioni del territorio che hanno documentato il cambiamento del fiume in questi mesi e che hanno dato vita all’iniziativa Sarno 2020.

In una nota si legge: “Ora è già tardi. Il fiume Sarno non può più aspettare. Sarno 2020 nasce dall’idea di 41 associazioni presenti su 26 dei 39 comuni bagnati dal bacino idrografico del fiume Sarno. Abbiamo deciso di creare un unico progetto comune sotto il quale manifestare il nostro dissenso contro l’immobilismo e il silenzio istituzionali che da troppi anni mietono vittime innocenti. Sarno 2020 però non sarà solo protesta, sarà collaborazione attiva con un manifesto programmatico che presenterà alla Regione, ai Comuni, al Ministero dell’Ambiente e a tutti gli enti di controllo e amministrazione del fiume questo manifesto che contiene proposte concrete, molte delle quali facilmente attuabili da domani”.

“Dobbiamo tutelare la nostra Salute – riferisce una delle associazioni che partecipano all’iniziativa-. Per farlo abbiamo bisogno del sostegno di tutti i cittadini e di tutte le associazioni e comitati che ancora non hanno aderito alla nostra iniziativa. Alla politica invece chiediamo di concentrare i propri sforzi per l’attuazione di questi punti. Siamo disposti a collaborare con chiunque ma non scenderemo a compromessi con nessuno. Insieme salveremo il Sarno e le future generazioni”.