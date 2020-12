Il 7 dicembre a Milano si celebra Sant’Ambrogio, il patrono cittadino, che ricorre il giorno prima della Festa dell’Immacolata, perfetto per regalare ai milanesi un ricco week end di festa. Per questa ricorrenza la Scala apre la sua stagione, vengono addobbati gli alberi natalizi, i più sportivi fanno iniziare la stagione sciistica, viene assegnato l’Ambrogino d’oro e si festeggia, tanto, ma in tempo di covid tutto questo non è fattibile.

Ma noi in Penisola Sorrentina amalfitana, se volessimo segnarci davanti a Sant’Ambrogio, dove dobbiamo andare? L’unico luogo ove è ricordato con un ritratto e la Sagrestia Monumentale della Basilica di Santa Maria del Lauro. In alto a sostenere la volta celeste, i grandi , che rappresentano « Il trionfo della Religione ». Sono affrescati San Luigi, San Gerolamo, Sant’Agostino, Sant’Antonino, San Gennaro, Sant’Ambrogio Vescovo, San Gregorio Papa e San Filippo Neri. Il simbolo rappresentato è un libro aperto su cui è scritto in latino: « Ignem veni mittere in terra ». (sono venuto a portare il fuoco in terra. tratto dal Vangelo di Luca.

Grazie alla liberalità di Don Francesco Guadagnuolo, Parroco della Comunità, abbiamo potuto girare un piccolo video nella sacrestia per la nostra rubrica il santo del giorno, e soprattutto ricevere la sua benedizione .