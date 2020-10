Sant’Agnello ( Napoli ) . Summit dei sindaci su chiusura scuole e lockdown. Sagristani “Maggior sicurezza per le scuole e i trasporti, incontri settimanali su Covid”. Nessun comunicato da parte dei sindaci della penisola sorrentina, sui quali erano puntati gli occhi di tutta la Penisola sorrentina e mezza costiera amalfitana per la paventata decisione di chiudere le scuole per un mese . Alla fine è passata la linea del sindaco di Sant’Agnello , Sorrento e Massa Lubrense, contro la chiusura delle scuole, ma tutti sono d’accordo nell’aumentare i controlli e le restrizioni per contenere il coronavirus Covid-19 “E’ previsto anche un incontro con il responsabile EAV Campania” , fa sapere Sagristani, e ci sono altre misure di restrizioni, ma nessun lockdown