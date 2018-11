Il pellegrinaggio dalla Parrocchia di Sant’Agnello al Cimitero, a causa cattive condizioni meteorologiche non si è potuto svolgere, ma la celebrazione Eucaristica con tutti i Parroci della Parrocchia di Sant’Agnello, con tutte le Arciconfraternite e la presenza delle autorità Comunali, quasi in una COMMUNIO SANTORUM, come ha detto IACCARINO don Francesco Saverio, si è tenuta nel nuovo Cappellone del Cimitero. La benedizione conclusiva al centro della città dei morti ai tanti fedeli intervenuti.