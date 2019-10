Presso l’albergo boutique Corallo di Sant’Agnello, sì è tenuto l’incontro sociale della SOMS Società operaia mutuo soccorso, presieduta dal Franco Ambrosio. Ormai tradizionale, ha visto la partecipazione ti tutte le più importanti personalità del mondo del lavoro della Penisola Sorrentina, con le amministrazioni quasi al completo del Comune di Sant’Agnello e di Piano di Sorrento. Il sodalizio nato 107 anni fa, mantiene vivo il suo impegno sul territorio e nelle relazioni sociali della comunità. Il Maestro concittadino Marcello Aversa, impossibilitato a presenziare per impegni all’estero, ha voluto omaggiare la SOMS con un suo prezioso lavoro accompagnato da una lettera di stima e cultura. Nel corso della serata tutte le gentili signore sono state omaggiate di una rosa, accuratamente distribuite da Salvatore Capozzi e Giuseppe Locria moderatore della serata. Quello di questo anno, come incontro, è particolarmente importante in quanto si progettano e pianificano una serie di appuntamenti e soprattutto le prossime elezioni. Un corso di chitarra di cui abbiamo dato notizia, una interessante escursione a Paestum per domenica 20 ottobre, lezioni di costruzione e uso di strumenti popolari a cura di Antonino Coppola ed altro che annunceremo di volta in volta. Massimo Fiorentino Avv, titolare dell’albergo, oltre a ricevere i ringraziamenti del Presidente Franco Ambrosio, si è prodotto in una serie di piatti gourmet da deliziare tutti gli astanti.