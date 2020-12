Quasi a sorpresa don Francesco Iaccarino, parroco, dopo la messa delle 11.00, ha fatto portare il simulacro di Sant’Agnello sul sagrato della chiesa per benedire il paese, la piazza e il popolo. Con la presenza del sindaco Piergiorgio Sagristani e dell’amministrazione comunale e di tutte le Confraternite della Parrocchia. Cerimonia in formato piccolo della solenne processione in giro per il paese, ma pregna di devozione e fede in tempo di emergenza sanitaria.