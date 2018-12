Grande festa oggi a Sant’Agnello, alle ore 18.00, allo Sporting club della Msc per Monica De Gennaro, Con il sindaco Piergiorgio Sagristani, hanno coordinato l’iniziativa i consiglieri comunali Mariarosaria Terminiello e Fabio Galano, a presentare il decano dei giornalisti de Il Mattino di Napoli Antonino Siniscalchi. . Ma sono stati rappresentanti da Sorrento, da Piano di Sorrento, dove ha iniziato la sua attività con la sorella, fino a Massa Lubrense e Vico Equense, per rendere omaggio alla sportiva orgoglio della Penisola Sorrentina.

In centinaia sono accorsi per farsi una foto con la De Gennaro che ha sentito anche Positanonews su quali aobiettivi si pone «Nel 2019 ho tanti obiettivi da voler raggiungere, ora mi rilasso . Sicuramente adesso sono un po’ più matura, ma l’entusiasmo è sempre lo stesso” La champios con la Imoco e altro ancora, la vita privata sacrificata, un viaggio di nozze fatto un anno dopo, e altro ancora, ma non è stato possibile dirle niente visto il bagno di folla.