La scuola Gemelli di Sant’Agnello, diretta dalla prof Maria Pagano, premia i suoi allievi migliori, per il rispetto , la solodarietà, principi dello sport ma ancor più della vita. Coloro che si sono distinti nello sport ma anche nelle arti. I ragazzi che hanno ideato, organizzato e presentato il presepe vivente a Maiano, già premiati per la partecipazione al Concorso presepiale di tutta la Penisola, sono stati ancora applauditi per il loro particolare impegno, ovviamente con i docenti e i genitori.

Premiate le 5 atlete della corsa campestre, risultate le migliori in tutta la Campania, che portano in alto il nome di Sant’Agnello e della Scuola. Presente alla manifestazione l’assessore dell’amministrazione comunale Attilio Massa.