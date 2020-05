Alcuni bar sono aperti secondo le modalità dai legge. Apprezziamo costoro per il coraggio, per il servizio alla città, per la dimostrazione di ottimismo, per la capacità di infondere sicurezza e la voglia di riprendere. Il caffè ci è stato offerto sulla soglia, come anche il cornetto,sul tavolino passavivande dotato di spruzzino gel lava mani. Il locale, interno ed esterno, con tavoli e sedie pronti e igienizzati. Il banco pasticceria ricco e profumato offre di tutto ma da asporto. E va bene così, piccoli passi verso la normalità.