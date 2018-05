Domenica 29 aprile alle ore 16.00 dalla Chiesa di Termini è partita la processione del trasferimento di San Costanzo nella chiesa omonima sulla cima del Monte. Positanonews con i suoi inviati Gaetano Starace e Saraci ha partecipato all’evento riportando video, foto interviste.

La devozione a questo santo è particolarmente fervida e sentita, tanti, tra la folla, gli emigranti rientrati per la festa . Dal 14 maggio iniziano le messa fino alla festa di luglio. Ci teniamo a specificare che si tratta di un trasferimento del simulacro e non di una processione, infatti la statua nel periodo invernale è custodita nella chiesa di Termini, per tante ovvie ragioni. Le bellissime immagini di Gaetano Starace col drone dall’alto rendono l’idea dell’incantevole posizione e allo stesso tempo si sente la mancanza dei due pini che fino a qualche anno fa hanno protetto la chiesa dagli agenti atmosferici violenti, sole acqua e vento.