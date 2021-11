Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha ricevuto oggi un avviso di proroga indagini per la vicenda relativa alle coop di Salerno sulla quale sta indagando la Procura. Da quanto si apprende da ambienti vicini all’ex sindaco di Salerno, l’ipotesi che gli viene contestata dalla Procura di Salerno è di concorso in corruzione. La notizia è stata riferita da fonti dello staff dello stesso De Luca, ma secondo il sito del quotidiano partenopeo Il Mattino al momento non è stata ancora confermata dagli inquirenti del capoluogo. Il primo a parlare dell’iscrizione del governatore della Campania nel registro degli indagati, tuttavia, è stato il conduttore de Non è l’Arena Massimo Giletti in un video pubblicato dal sito del Corriere della Sera.