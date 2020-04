Ieri sera su Report si è parlato di sanità in Campania e coronavirus. Oltre ad eccellenze come il Cotugno, la nostra regione è esposta ad rischio di un crollo del sistema sanitario, nell’ipotesi in cui i contagi crescono: tante sono le criticità in questa crisi sanitaria, con medici ed infermieri che si devono adattare alle negligenze strutturali, senza contare che ci sono intere aree prive di strutture ospedaliere adeguate al caso, oppure ci nosocomi dismessi come l’Ospedale San Michele di Pogerola, ad Amalfi. Ecco perché il governatore Vincenzo De Luca in questa epidemia, punta a vigilare con determinazione una Regione di 6 milioni di abitanti.