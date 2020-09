Bilancio positivissimo per il Ravello festival di quest’anno, oltre ogni aspettativa. Questo traspare dall’intervista al direttore artistico Alessio Vlad, cortesemente rilasciata, che ai microfoni di Positanonews ringrazia calorosamente la squadra del Festival, per le capacità organizzative e la volontà dettata dalla passione nell’andare avanti e superare qualsiasi ostacolo.Propone e paventa un Ravello Festival che operi a 365 giorni, che caratteristiche e gli strumenti ci sono. Infatti il concerto previsto nei Giardini di Villa Rufolo, causa pioggia si sono spostati nell’Auditorium Oscar Neymaier, nel giro di pochissimo tempo, riuscendo ad accontentare i tanti spettatori accorsi.

La Filarmonica di Benevento diretta da Carlo Rizzari, pur avendo modulato l’acustica all’aperto, ha dato il meglio di se anche al chiuso dell’auditorium, facendo esplodere il pubblico in una serie di applausi calorosi in particolar modo alla fine dell’esecuzione della settima di Beethoven. Ci ha colpito molto la particolare sincronia tra i maestri professori orchestrali , giovanissimi,e il Maestro direttore Rizzari. I video registrati o trasmessi in parte in diretta dagli inviati, le interviste di Positanonews , raccontano molto meglio di tante parole che possiamo scrivere.

Stasera ultimo appuntamento con BRAD MEHLDAU PIANOFORTE , gli ingressi sono SOLD OUT.