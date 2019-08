Articolo aggiornato dagli inviati di Positanonew con video e foto

Continuano gli appuntamenti dell’estate cetarese, in un calendario ricco di eventi, dedicati a tutti coloro che amano trascorrere serate uniche e indimenticabili. Nell’ambito della rassegna LE NOTTI AZZURRE CETARA “dalle lampare alla colatura di alici”, finanziato dal POC Campania 2014-2020, prosegue il viaggio con “Teatri in Blu”, a cura di Erre Teatro. Sotto la direzione artistica di Vincenzo Albano, sabato 3 e domenica 4 agosto, si ritorna a bordo della tonnara Maria Antonietta, per assistere allo spettacolo in mare “EPICA FERA. CUTI DA HORCYNUS OCRA”, di e con Gaspare Balsamo. Con partenza dal porto marittimo di Cetara, alle 21, la pièce sarà accompagnata dai canti e i tamburi di Francesco Salvadore e, a seguire, da una cena-degustazione, in un momento di convivio con i protagonisti della scena. A partire dalle 21, martedì 6 agosto, una sfilata di musica, danza, arte e folklore animerà le vie di Cetara, in occasione del “XXX Festival delle Torri”. In Largo Marina, dalle 21:30 di domenica 18 agosto, sarà la volta di “Piano Sky, la magia della musica sospesa”, per una serata che si prospetta essere unica nel suo genere, durante la quale una dama (pianista) si eleverà a 3 metri di altezza, per stupire e affascinare tutti gli ospiti, con note d’incanto e brani celebri. Tra magie, piano sky e giochi di luce dalla torre, realizzati dai Trombonieri di S. Anna all’Oliveto, la notte si concluderà con lo spettacolo di fuochi pirotecnici, a cura di Senatore Fireworks. Dopo il successo della scorsa edizione, ritorna Logos Off, tra dj set e videoproiezioni, sabato 24 agosto, dalle 21, nella suggestiva cornice della Torre Vicereale.

Per la gioia di grandi e piccini, si terrà mercoledì 28 agosto, alle 21,30 in Largo Marina, il musical “Alice nel Paese delle Meraviglie”, per la regia di Gaetano Stella, con la straordinaria partecipazione di Manuel Frattini, noto ballerino, cantante e attore, tra i più rinomati in Italia. A chiudere il programma di agosto degli eventi cetaresi, sarà il tanto atteso concerto di Sal da Vinci, il popolare cantante partenopeo che, salendo sul palco con il “50 Suonati Live Tour”, ci farà ripercorrere un viaggio di ricordi ed emozioni, grazie ai suoi più grandi successi.

PROGRAMMA INTERO:

Giovedì 1 agosto – Piazza Europa, ore 21.00

Cinema sotto le stelle: “Amici come prima”

Venerdì 2 agosto – Piazzetta Torre, dalle ore 21.30

Band & Sea, live music con Skizzekea

Sabato 3 – Domenica 4 agosto, imbarco ore 21.00

Teatri in Blu, a bordo della M/N Maria Antonietta

EPICA FERA. CUNTI DA HORCYNUS ORCA, di e con Gaspare Balsamo. Canti e tamburi: Francesco Salvadore. A seguire degustazione di prodotti tipici

Lunedì 5 agosto – Largo Marina, ore 21.00

Burattilandia (ingresso gratuito)

Martedì 6 agosto – Largo Marina, ore 21.00

XXX Festival delle Torri, tra le vie del paese – sfilata di Musica, Danza, Arte e Folklore

Mercoledì 7 agosto – Largo Marina, ore 21.30

Circus Show, spettacolo per bambini

(ingresso € 5,00)

Giovedì 8 agosto – Piazzetta Torre, dalle 20.00

Ravello Birra Cups – Torneo calcio balilla e DJ set

Venerdì 9 agosto – Piazza Europa, ore 21.00( zona casale)

Cinema sotto le stelle: “Benedetta follia”

Sabato 10 agosto – Piazzetta Torre, ore 21.30

Band & Sea Live music, con Vocal Glass Band

Domenica 11 agosto – Piazza S. Francesco, ore 21.30

Trio sans bagage, de Sete a Syracuse

Lunedì 12 agosto – Largo Marina, ore 21.30

Mago Pakito, spettacolo per le famiglie (ingresso gratuito)

Martedì 13 agosto – Piazza S. Francesco, ore 21.30

Risate in libertà, con la Compagnia Stabile

Teatrale Sianese

Mercoledì 14 agosto – Largo Marina, ore 22.00

Notte dei desideri

Band & Sea live, con i Medina Band e DJ Peter Torre

Dal 12 al 18 agosto – Piazzetta Torre

Area Park Gonfiabili

Domenica 18 agosto – Largo Marina, ore 21.30

NOTTI AZZURRE- “MAGIE SOSPESE”: Piano Sky

Giochi di luce dalla torre, a cura dei Trombonieri di

Anna all’Oliveto.

Spettacolo di fuochi pirotecnici, a cura della ditta Senatore fireworks, ore 23.00

Lunedì 19 agosto – Largo Marina, ore 21.30

Burattilandia (ingresso gratuito)

Martedì 20 agosto – Piazzetta Torre, ore 19.30

Presentazione del libro “Vietri sul Mare, la porta della Costiera”, dell’Avv. Costantino Montesanto.

A seguire, musica con i Posteggiatori Abusivi

Giovedì 22 agosto – Largo Marina, ore 21.30

A SunnamiSunà VIGIL& ESXO – Festival cantautorale di beneficenza, con i Vico Masuccio, Zibba, Esposito, Cosmorama, Malatjia, Massimiliano d’Alessandro, Luna Palumbo, Luciano Tarullo, Gabriele Manzo, Bif, Patto, Luca Petrosino. Evento supportato da ” A casa di Andrea Onlus” e DeArt Progetti

Venerdì 23 agosto – Piazzetta Torre, ore 21.00

Un sorriso per la vita Band & Sea Live, con Skizzekea Band. Evento di beneficenza, a sostegno dell’Associazione “Un sorriso per la vita”, per la ricerca Sla

Sabato 24 agosto – Torre Vicereale, ore 21.00

NOTTI AZZURRE CETARA – Logos Off

Domenica 25 agosto – Largo Marina, ore 21.30

DJ contest

Lunedì 26 agosto – Largo Marina, ore 21.30

Burattilandia (ingresso gratuito)

Mercoledì 28 agosto – Largo Marina, dalle 21.00

CETARA INCANTATA – Musical “ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE”, con la partecipazione di Manuel Frattini – regia di Gaetano Stella

Giovedì 29 agosto – Torre Vicereale – dalle 21.00

CETARA INCANTATA

Venerdì 30 agosto – Largo Marina, ore 21.30

NOTTI AZZURRE CETARA – Concerto SAL DA VINCI – 50 SUONATI LIVE TOUR

Sabato 31 agosto – Largo Marina, ore 21.00

Spettacolo “Collateral Beauty”, a cura del Forum dei Giovani