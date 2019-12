A Marina Piccola di Sorrento in un angolo del piazzale di ingresso alla Chiesa della Madonna del Soccorso, il Comandante Di Leva come ormai da anni e per tradizione di famiglia,sta approntando il suo presepe. In esso si riconoscono la chiesa stessa , e le merlature che affastellano le mura sotto l’Hotel Vittoria, in più l’angolo noto come Dietro il molo, con l’ingresso dell’ascensore.