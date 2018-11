Articolo aggiornato dagli inviati di Positanonews con foto, video , interviste e impressioni.

Sabato 17 novembre 2018 alle ore 18:00 presso la sala Consiliare del Comune di Sorrento, si terrà la cerimonia del “PREMIO SORRENTO NEL MONDO“, giunto alla sua XXI edizione.

Il Premio, istituito nel 1997, vuole attribuire un riconoscimento ed esprimere gratitudine a quanti hanno contribuito, con il loro lavoro ed il loro impegno, a far conoscere e a valorizzare il territorio per il quale il Club è impegnato da Vico Equense a Massa Lubrense.

I premiati sono il chimico Giovanni Scala, il generale Gennaro Orsi, il generale di Brigata Luigi Vinaccia,l’ammiraglio Raffaele Morvillo, il Contrammiraglio Antonino De Simone, il Contrammiraglio Luigi Giardina.

Ottime scelte quelle del Presidente Giovanni Guarracino con il direttivo Lions, anche sul piano emozionale, buona parte dei premiati li abbiamo visti lasciare la Penisola Sorrentina giovanissimi, si sono fatti strada in giro per l’Italia e per il Mondo nei vari differenti campi di lavoro e adesso sarà un piacere applaudirli e stringergli la mano quale orgoglio e fiori all’occhiello della cittadinanza.