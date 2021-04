Praiano, da oggi riaprono sono il Bar Mare e Armandino alla Praia. A breve riprenderanno l’attività anche Il Pirata e Alfonso a Mare. In estate toccherà al ristorante La Gavitella. Segnali di ripresa per la costiera amalfitana in attesa di un’estate che si spera possa rappresentare una rinascita socio-economica dopo un lungo periodo buio.

(video di Angela Mammato in esclusiva per Positanonews)