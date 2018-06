Incredibile incendio a Praiano un motorino ha urtato due macchine Una delle quali si è dato fuoco e un’altra dopo l’incendio è partita da solo dal posteggio e se intraversata lungo la strada statale amalfitana. La Costiera amalfitana in tilt in prima mattinata, da Positano ad Amalfi strada bloccata per i soccorsi. Sul posto stanno arrivando i carabinieri di Positano e i vigili del fuoco di Maiori . Vi aggiorneremo

