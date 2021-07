Praiano, lavori e disagi in piena estate. Ci troviamo infatti a Praiano, con precisione al bivio Vettica/Via Marconi, dove i lavori stradali non sono ancora stati completati e dunque anche in estate non mancano i disagi.

Infatti il manto stradale, nella suddetta zona, non è stato ancora asfaltato, ma solo “grattato” e dunque risulta essere molto pericoloso.

Inoltre, la pioggia, non di certo favorevole negli ultimi giorni, ha causato la caduta di terra e detriti e sabbia.