Abbiamo intervistato, oltre al sindaco Antonio Capone, anche Salvatore Gagliano già sindaco di Praiano e consigliere della Regione Campania, titolare dell’hotel Il Tritone di Praiano.

Salvatore Gagliano ha messo in chiaro come gli alberghi non possono partire senza direttive: “Non ci sono linee guida, il paradosso è che siamo aperti come codice ATECO, ma nessuno ci dice come dobbiamo stare aperti. Non ci danno nessuna indicazione, si parla di responsabilità per il Covid, non ci spiegano che fare e non possiamo trasformare gli alberghi in ospedali. Ma almeno pensate ai lavoratori, tanti esclusi dalle provvidenze”