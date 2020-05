“Sono orgoglioso di essere il sindaco di questa meravigliosa terra – ha dichiarato il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli -. Poi sulla conferenza con i sindaci della Penisola sorrentina: “Abbiamo fatto un incontro, muniti di mascherina, a distanza regolamentare. Abbiamo sviscerato per un’ora le problematiche che ci hanno attanagliato in questi due mesi, organizzando il programma per il futuro. Ci sarà dello studio nei prossimi giorni, ed il documento andrà al Governo ed al Presidente della Regione. La nostra preoccupazione fondamentale riguarda i lavoratori stagionali. Siamo ancora al lavoro per i marittimi rientrati, grazie a chi ha messo a disposizione la propria struttura per ospitarli in isolamento.”

Poi sulla direzione del Parco Marino: “Cambierà il direttore del Parco Marino, abbiamo fatto un bando con oltre dieci domande e sono stati presi in considerazione i tre nominativi che poi sono stati inviati all’ente del parco per valutarli.”