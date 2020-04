Positanonews TG del 24 aprile 2020 il Vescovo Michele Fusco e il psicologo della RAI Stefano Pieri . Una puntata di altissimo livello quella di ieri sera con due grandi protagonisti del mondo della Chiesa e del mondo della Psicologia. Il nostro Vescovo Fusco, originario di Positano in Costa d’Amalfi per parte paterna e di Piano di Sorrento per parte materna, e il psicologo della RAI, dove interviene quasi quotidianamente in questo periodo di Coronavirus , Stefano Pieri, o meglio “della strada”, come ama definirsi, che è nostra conoscenza in Penisola sorrentina per i suoi apprezzati corsi motivazionali all’alberghiero di Vico Equense .