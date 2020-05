Il dott. Guido Gargiulo al telegiornale di Positanonews delle 20.30 del 21/05/2020. Abbiamo affrontato le problematiche bancarie relative agli aiuti della stato per aziende in crisi. Del perché ottenere la concessione di un muto agevolato è così tanto problematico? Perché vediamo gente andare in banca con i titoli di proprietà? A queste a ad altre domande ha risposto il dott. Gargiulo. Ma soprattutto egli è anche vice-presidente della lega navale Sorrento. Gli sviluppi del futuro diportistico in un posto particolare come è quello della penisola sorrentina amalfitana. Come mai ancora non sono state tirate fuori le barche dai monazzeri? Calcoli e convenienze di appassionati del mare che trovano sempre più meno spazio per le loro attività.

Ospite del tg anche Enzo de Pompeis

