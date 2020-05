Positanonew TG del 18 maggio 2020 n compagnia dei giornalisti Alessio Fusco e Filly Vicidomini; spazio alla scuola con la preside Daniela Denaro ed il prof Domenico Guastafierro del Liceo Musicale Grandi . Alessio Fusco di Positano, che sulla Mediaset ha seguito la vicenda di Codogno, e Filly Vicidomini, giornalista di Lettere, sulla situazione dei Monti Lattari. Poi spazio alla scuola che verrà con la preside Daniela Denaro ed il professor Domenico Guastafierro, docente di musica presso il liceo Grandi di Sorrento.

L’appuntamento è per ogni sera alle 20.30 sui nostri canali social, come la pagina Facebook o il canale YouTube, dove sarà possibile intervenire commentando in diretta.

Per interventi inviate mail a direttore@positanonews.it o whatsapp 3381830438.

Il TG viene trasmesso sulla piattaforma stremyard sui nostri canali web, sul sito Positanonews.it e sui social network di Positanonews Facebook, You Tube e Twitter.

