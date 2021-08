Positano, costiera amalfitana. E’ stata riaperta la SP 425, la strada chiusa, per le operazioni di trasporto della trivella fuori dal cantiere dell’Ausino in località l’Acquolella, seguiti da Positanonews, in questa nottata di mercoledì 4 agosto, dalle ore 01.00 alle ore 04.00. La chiusura temporanea della SP 425 Positano — Montepertuso — Nocelle era stata disposta dall’ Ordinanza della provincia di Salerno n. 919 del 02/08/21