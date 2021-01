Positano. Un Tir tedesco, dopo essersi avventurato per i tornati della costiera amalfitana, è rimasto incastrato nella curva in località Chiesa Nuova. Ci è voluto un bel po’ di tempo prima di riuscire a sbloccare la situazione con conseguente disagio per il traffico rimasto paralizzato in attesa che l’enorme mezzo riuscisse ad oltrepassare il punto di blocco.