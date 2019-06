Positano. San Vito a Nocelle, il patrono portato sul Sentiero degli Dei per le scale per Arienzo. Oggi si è tenuto forse il momento più suggestivo della processione itinerante dell’effige del Santo Patrono della perla della Costiera amalfitana, la discesa per quelli oltre mille scalini che i nocellesi percorrevano tutti i giorni per arrivare sulla strada rotabile S.S. 163 Amalfitana ed andare a scuola ad Amalfi o a fare commissioni a Sorrento . Arrivato nell’ambito dell’iniziativa chiamata “San Vito Giovani” da don Giulio Caldiero con un caldo afoso i portatori, dopo essersi rinfrancati al Lemon Point di fronte alla Chiesa, dove un gruppo di escursionisti si è messo in posa, San Vito ora è nella Chiesa di San Pietro a Laurito.