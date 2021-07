Positano: riapertura del Cantiere Ausino, in zona Aquolella.

Dopo il dissequestro, dovuto alla messa in sicurezza del cantiere, la Procura ha disposto il via ai lavori , ed in particolar modo ha disposto l’inizio dei lavori di trivellazione, per poter raggiungere la vena acquifera.

Il consorzio dell’Ausino, infatti, ritiene che sotto la strada che porta a Montepertuso si sia tanta acqua da poter essere sufficiente per l’intera città verticale.

Per questo motivo, infatti, si prosegue con gli scavi ad una profondità di 25o metri, che , con un tubo da 50 centimetri, che dovrebbe risolvere i problemi dell’acqua della cittadina della Costa d’ Amalfi.