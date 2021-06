Positano , Costiera amalfitana . Ha preso il via questa sera, martedì 15 giugno 2021, con uno parterre straordinario di ospiti dal Procuratore Generale della Cassazione di Roma Giovanni Salvi all’assessore della Regione Campania Felice Casucci , il prefetto di Salerno e di Napoli, e altissime figure istituzionali della Magistratura, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri , il festival letterario “Positano Racconta” come tema “Il mondo che verrà” a cura di Nicola Lagioia e promosso dalla Fondazione De Sanctis. Questa prima edizione della rassegna terminerà il 20 giugno e prevede molti appuntamenti di grande interesse con tantissimi protagonisti per conversare e raccontare.

“Abbiamo scommesso sulla cultura quando non si avevano prospettive”, ha detto il sindaco Giuseppe Guida