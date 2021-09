Positano ( Salerno ) . Grande successo ieri sera per il Premio Danza Massine, dedicato a Carla Fracci. Abbiamo sentito il sindaco Giuseppe Guida durante l’inaugurazione della mostra in onore per Carla Fracci nella Cripta Medievale “Questo per noi non è solo un premio ma è un patrimonio di tutta la comunità , rimane il dovere di portare avanti con determinazione questa manifestazione … siamo già al lavoro e faremo una edizione straordinaria per consacrare definitivamente Positano come la città dell’arte della Danza mondiale”