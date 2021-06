Positano. Allo stabilimento-ristorante “Da Adolfo” un ospite d’eccezione. Lo scienziato Annibale Puca il quale dichiara: «Per vivere a lungo bisogna essere in pace con se stessi e quindi vengo da Sergio per stare in pace con me stesso: amicizia, allegria, simpatia e bella gente».

Annibale Puca è professore dell’Università di Salerno e coordinatore dell’équipe di ricercatori dell’Harvard University di Boston che ha condotto lo studio sul cromosoma della longevità. e da anni è impegnato nella ricerca sugli ultracentenari e ha realizzato la più importante banca dati d’Europa, analizzando il genoma di migliaia di persone che hanno raggiunto e superato la fatidica età dei 100 anni alla ricerca di caratteristiche comuni. La sua passione nasce dalla convinzione che proprio nel DNA di questi individui siano nascosti numerosi segreti che contribuiscono a farli arrivare a un’età particolarmente avanzata e, soprattutto, in “buona salute”.

I risultati dello studio, condotto in collaborazione anche con diverse realtà internazionali, sono eccezionali. La portata di questa scoperta è tale che nemmeno i ricercatori riescono a definirne tutte le possibili applicazioni in campo medico.